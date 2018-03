Coca-Cola FEMSA Brasil está com vagas abertas para unidade de Porto Alegre

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está selecionando novos talentos para preencherem postos de trabalho em aberto. As posições são para candidatos com escolaridade de níveis fundamental e médio para atuação em Porto Alegre. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiências.

Plano de saúde faz parte do pacote de benefícios oferecido pela empresa. Os interessados devem enviar o currículo para recrutamento.poa@kof.com.mx com o nome da vaga no assunto do e-mail. Os salários são compatíveis com cada função.

Vagas em aberto:

– Ajudante Operacional

– Operador de Empilhadeira

– Promotor de Vendas

– Conferente

– Assistente de Faturamento

Deixe seu comentário: