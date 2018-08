Coca-Cola FEMSA Brasil lança nova versão de Schweppes Tônica no Gramado Music Festival

O maior festival de música do inverno brasileiro está chegando, para tornar inesquecível e marcar o encerramento do Festival de Cinema de Gramado, que ocorre no dia 25 de agosto. O final de semana mais esperado e exclusivo da Serra Gaúcha, com a presença de atores, celebridades e um público de todas as regiões do Brasil irá contar com uma programação de festas repletas de atrações nacionais e internacionais. A Coca-Cola FEMSA Brasil é parceira oficial da Luminous Closed Party e do Green Valley Gramado Music Festival e apresenta a nova Schweppes Tônica Sem Açúcar, uma opção sem calorias para os bartenders prepararem o drink ideal da noite.

A marca ainda leva ativações especiais como o novo conceito do bar Schweppes, um espaço inédito onde toda a preparação e performance dos barmen é valorizada e destacada durante o preparo das bebidas. As ativações e bares são criados e produzidos pela agência especialista em entretenimento MoreBass.

A programação do final de semana se inicia na sexta, dia 24, com a Luminous Closed Party. A festa exclusiva, somente para convidados e seus amigos, irá reunir um grupo seleto com cerca de 2 mil pessoas. A dupla de DJ’s Cat Dealers é o grande destaque entre as atrações da noite.

Já a festa oficial de encerramento do Festival de Cinema, o Green Valley Gramado Music Festival, acontece no sábado, dia 25, no Serra Park. Mais de 10 mil pessoas são esperadas no maior festival de inverno do Sul do País, que terá 18 horas de duração, mais de 15 atrações e 3 pistas nunca antes vistas. O lineup conta com grandes nomes da cena eletrônica e o top DJ nacional Alok como destaque da programação. A festa se inicia às 17h de sábado e segue até às 11h do domingo.

Mais informações sobre ingressos e a programação completa do Gramado Music Festival podem ser acessadas através do site http://www.greenvalleybr.com/.

