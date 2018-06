Coca-Cola FEMSA Brasil promove curso gratuito de capacitação para ONGs em Porto Alegre

Com o compromisso de contribuir para construção de um mundo melhor, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, anuncia a quarta edição do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’ que traz novidades em 2018.

Uma delas, é o projeto Comunidades em Transformação, curso regional para Organizações Não-Governamentais (ONGs) gaúchas que visa a capacitação para incentivar o pensamento estratégico e o fazer colaborativo, além do compartilhamento e discussão acerca de metodologia, captação de recursos e prestação de contas. Desta forma, as ONGs ampliam suas condições de receber o apoio de empresas e instituições que tenham investimentos previstos a serem destinados a essas organizações.

Neste sentido, nos dias 28 e 29 de junho, a unidade da Coca-Cola FEMSA Brasil em Porto Alegre será sede da qualificação que será ministrada por profissionais da ONG Parceiros Voluntários.

“A Sustentabilidade nada mais é do que a soma de soluções sociais, criatividade e foco em pilares com alto poder transformador, como esporte e meio-ambiente. Neste sentido, o edital ganha nova proporção e seguimos com nosso compromisso de fomentar o potencial de entidades que buscam uma sociedade cada vez melhor”, diz Wanessa Scabora, Gerente de Comunicação Externa e Sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Mais informações sobre o curso do Comunidades em Transformação e inscrições estão disponíveis no site: http://www.parceirosvoluntarios.org.br/comunidades-em-transformacao/

O ‘Ideias para um Mundo Melhor’

Lançado há dois anos, o edital, em 2018, é voltado a organizações legalmente constituídas sem fins lucrativos e os projetos devem beneficiar as comunidades nos territórios de atuação da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Serão avaliadas iniciativas que estejam alinhadas aos pilares de sustentabilidade da empresa como Meio Ambiente, Estilo de Vida Saudável e Desenvolvimento Comunitário. Os projetos que visam a educação como base transversal, para o desenvolvimento pessoal e social da comunidade, cidadania, direitos e deveres, serão considerados como diferenciais. Aos aprovados, de acordo com os requisitos do edital, está previsto o aporte de até R$ 50 mil por cidade, para desenvolver a iniciativa no prazo de 12 meses. Mais detalhes sobre a edição 2018 da chamada pública serão divulgados em julho de 2018.

