Coca-Cola FEMSA destina material reciclável para o CEA Vila Pinto

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, realizou a entrega de mais de 235 kg de resíduos recolhidos na primeira edição do Crystal Sunset. O evento assinado pela sua marca de água mineral Crystal em parceria com o Grupo RBS, ocorreu no dia 19 de dezembro, no Parque Germânia, em Porto Alegre. A companhia executou o recolhimento e encaminhamento de 100% das embalagens descartadas durante a realização do evento, onde foi realizada uma ampla ação de sampling, com a distribuição gratuita de água para o público que acompanhou o espetáculo.

O Centro de Educação Ambiental (CEA) Vila Pinto, localizado na Zona Leste de Porto Alegre, que desde 1996 atua no bairro Bom Jesus, foi o escolhido para receber todo o conteúdo reciclável gerado no evento. Com a destinação correta dos resíduos e reaproveitamento das embalagens, cerca de 1.370 kg de CO² deixaram de ser emitidos – quantidade comparada a um automóvel que percorre cerca de 1.370 km. A gestão dos resíduos ficou por conta da AcessoPromo, em parceria com a Mais.Ciclo, que além de recolher as garrafas também promoveu a ações de conscientização com quem estava no parque sobre o tema da reciclagem.

No evento, além da apresentação da Orquestra do Theatro São Pedro com Dudu Sperb e Gisele Santi, que interpretaram clássicos de Chico Buarque e Caetano Veloso, houve um show de águas dançantes e a distribuição de água gelada para quem esteve no local. O DJ Márcio Paz comandou a trilha sonora durante o pôr-do-sol no Parque Germânia.

