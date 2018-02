Coca-Cola promove ação no Litoral Norte com passeios gratuitos de balão em Xangri-lá e Torres

A Coca-Cola promoveu uma ação inédita no Litoral Norte gaúcho durante o feriadão dos Navegantes. Através da sua marca de água mineral Crystal, agora envasada na Fonte José Gregório e com 80% menos sódio, a companhia promoveu passeios de balão gratuitos para os veranistas de Xangri-lá e Torres.

Para aqueles que sempre sonharam em entrar no cesto e voar de balão como na Capadócia, esta foi a oportunidade perfeita. A promoção foi realizada nesta sexta e sábado, dias 2 e 3 de fevereiro, na Avenida Central (esquina com a Avenida Parque Central), em Xangri-lá, das 16h30 às 21h30. Qualquer pessoa pode realizar o vôo, bastando entrar na fila e aguardar pela sua vez. No local, houve também uma ação de sampling, que distribuiu água Crystal gelada para o pessoal provar e se refrescar por lá.

A iniciativa se repetiu em Torres, terra do Festival Internacional de Balonismo, no domingo, dia 4. O ponto de partida por lá foi a Praça Borges de Medeiros e ação também ocorreu das 16h30 às 21h30.

