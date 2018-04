Coca-Cola vai dar uma casa por semana em promoção da Copa do Mundo da FIFA 2018™

Coca-Cola lança hoje a promoção Casa Nova com Tudo Pronto Para Torcer. As novas embalagens de Coca-Cola e Coca Cola Zero Açúcar temáticas da Copa do Mundo da FIFA 2018™, além de Fanta, Sprite, Kuat e Schweppes, trazem um código promocional que vale milhares de prêmios. Os consumidores devem fazer o cadastro no site coca-cola.com.br para concorrer a dez casas, sorteadas uma por semana, e também podem ganhar na hora produtos licenciados Coca-Cola como frigobar, cooler, kit de copos, além de caixinhas de som, vídeo game, entre outros.

“Os brasileiros têm uma forte conexão com o futebol e queremos estar perto dos torcedores para ajudá-los a prepararem suas casas para assistirem aos jogos”, afirma Francesco Cibó, diretor de comunicação e marketing integrado da Coca-Cola Brasil.

As bebidas que fazem parte da promoção podem ser identificadas pelas tampas de cor verde ou amarela e pelo anel da lata de cor prata que terá o código promocional impresso na parte interna. Embalagens retornáveis valem três chances de ganhar. Ao se cadastrar na promoção, o participante ganha 20% de desconto em compras na loja Coca-Cola loja.cocacola.com.br. A promoção foi desenvolvida pela agência Brunez e vai até o dia 30 de maio.

Criado pelo time de design da The Coca-Cola Company, o novo rótulo de Coca-Cola estampa uma bola de futebol estilizada com as cores da marca: preta, vermelha e branca, e já está começando a chegar ao mercado de todo o país.

A campanha é assinada pela agência J. Walter Thompson e conta com peças para TV e mídias digitais da Coca-Cola, e ações de merchan em emissoras de TV nacionais. Link TVC: https://www.youtube.com/watch?v=OBRy306dtNE

