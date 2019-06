Cocaína em voo da FAB foi encontrada por acaso. Polícia espanhola diz que não havia qualquer investigação ou denúncia

A polícia espanhola tratou o voo do avião da FAB (Força Aérea Brasileira) carregado com 39 quilos de cocaína como um “vuelo caliente”, expressão usada pelas autoridades policiais locais para designar voos provenientes de regiões que integram rotas do narcotráfico e que passam pela Espanha. Para a Guarda Civil em Sevilha, capital da Andaluzia, no Sul da Espanha, não fazia diferença para as investigações o fato de o avião fiscalizado estar a serviço do governo brasileiro e numa missão presidencial. Além disso, o flagrante não foi precedido de uma investigação ou uma denúncia prévia relacionadas especificamente ao avião da FAB, conforme afirmação de porta-vozes da Guarda Civil ao jornal O Globo.

Na última terça-feira, o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, foi preso no aeroporto em Sevilha por portar 39 quilos de cocaína em sua bagagem, traficada dentro de um avião da FAB a serviço de uma missão presidencial – a viagem do presidente Jair Bolsonaro para o Japão, onde participa das reuniões do G-20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O avião dava suporte à missão presidencial, e fazia uma escala na Espanha. Rodrigues atuava como comissário de bordo em voos oficiais da Aeronáutica. Como segundo-sargento, recebe um salário bruto de R$ 7,2 mil.

A Guarda Civil espanhola é uma polícia nacional, vinculada ao Ministério do Interior, e cuida, entre outras coisas, da fiscalização de fronteiras e de aspectos de migração. O que ocorreu com o avião da FAB onde estava Rodrigues, segundo porta-vozes da Guarda Civil, fazia parte de um protocolo de controle de fronteiras já estabelecido pela polícia, de uma “investigação sistemática” de voos que abastecem rotas de narcotráfico. Por isso, fiscalizações como a que flagrou o segundo-sargento da Aeronáutica independem de quem esteja do outro lado do balcão, na condição de fiscalizados, mesmo que seja um avião oficial de um país, segundo a polícia local.

Ainda conforme a Guarda Civil, há dados estatísticos que mostram o Brasil como um exportador de drogas para a Espanha e para outros países a partir de escalas em território espanhol. O país é visto como “habitual” nas rotas do narcotráfico e, por isso, o voo da FAB onde estava o segundo-sargento da Aeronáutica foi tratado como um “vuelo caliente”, segundo porta-vozes da Guarda Civil em Sevilha.

Rodrigues está preso na capital da Andaluzia e as investigações na esfera do Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia (TSJA) ainda estão em fase inicial. No Brasil, a investigação está a cargo de um inquérito policial-militar (IPM) instaurado pela Aeronáutica. A Força Aérea colocou o IPM em sigilo. Tem 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias, para finalizar o inquérito.

A Aeronáutica não informa nem mesmo se Rodrigues passou por equipamento de raio-x na Base Aérea de Brasília. A alegação é de que essa informação é sigilosa por fazer parte do escopo de apuração do IPM.

Falha de procedimento

Segundo informações do jornal O Globo, o sentimento no gabinete do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, é de que houve uma falha grave da Aeronáutica nos procedimentos que permitiram ao segundo-sargento desembarcar com 39 quilos de cocaína na Espanha. A Defesa acredita que Rodrigues não passou por nenhum equipamento de raio-x na Base Aérea em Brasília. Além disso, o gabinete do ministro entende que bagagens deveriam ter sido verificadas, diante de indícios de excesso de peso.

Em razão da pressão e da forte repercussão do caso, inclusive internacional, tanto o ministro da Defesa quanto a Aeronáutica convocaram uma entrevista coletiva à imprensa na tarde de ontem. A quase totalidade das perguntas dos jornalistas ficou sem respostas.

O ministro fez um pronunciamento curto, em que disse que “não vamos admitir criminosos entre nós” e que “houve quebra de confiança”. O constrangimento entre os militares, tanto os que despacham no Ministério da Defesa quanto os da Aeronáutica, é evidente.

No ministério, o sentimento descrito é de “traição”, uma vez que Rodrigues teria quebrado a confiança que os militares costumam reiterar. Isto, porém, não impede a avaliação de que uma falha grave ocorreu, diante da grande quantidade de drogas traficada, dentro de um avião da FAB, numa missão de suporte à viagem de Bolsonaro ao Japão.

