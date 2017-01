Codere organiza grande prêmio do Turfe

Brasileiros competirão no Grande Prêmio José Pedro Ramirez no dia 6 de janeiro de 2017 em Montevidéu. Participando da gestão do Hipódromo Maroñas desde 2003, a Codere, empresa espanhola que administra também as apostas no Hipódromo Cristal em Porto Alegre (JCRGS), organiza um evento que contará com a participação de cavalos, jóqueis, proprietários e treinadores brasileiros. A principal prova de turfe do Uruguai, responsável por 7% da aposta anual do Hipódromo de Maroñas, equivalente a cerca de US$ 1,5 milhão em apostas, possui quatro disputas que se iniciam à tarde e se estendem até o anoitecer: GP José Pedro Ramirez, GP Pedro Piñeyrúa, GP Maroñas e GP Ciudad de Montevideo.

O jóquei brasileiro Jorge Ricardo, atualmente treinando em Palermo, é cotado para montar o puro-sangue Bagé In Concert. Atuando na Argentina, o brasileiro Francisco Leandro, montará o cavalo Mi Centinella, de propriedade do presidente do Jockey Club do Rio Grande do Sul, Ricardo Felizzola. A competição terá transmissão ao vivo e em português pelo site Suaposta, primeira plataforma de apostas licenciada no Brasil, desenvolvida pela Codere em parceria com o JCRGS. Os torcedores do turfe também poderão assistir ao torneio nas telas do Cristal.

Dentre as pré-inscrições divulgadas pela Comissão de Corridas do Hipódromo de Maroñas, diversos brasileiros já reservaram suas vagas. Vencedores do Derby Uruguaio, Gandhi Di Job (Job Di Caroline) e do GP Bento Gonçalves, Bagé In Concert (Silver Train) – 1º lugar e Life Style (Wild Event) – 2º lugar, já figuram na lista. Comical (Linngari), Jeitoso Bayer (Peintre Celebre), Kit Kat Jet (T. H. Approval), Like Desire (Public Purse), Oggigiorno (Pioneering), Reality Bites (Silent Times) e Very Hopeful (Drosselmeyer) são os demais brasileiros inscritos. O atual ganhador do GP Ramirez, Fletcher, bem como, Brillante Ok, Che Rengo, Descocado, Legion Cat, Maldonado, Mi Centinela e Presque Vu, também são aguardados na competição. O GP Ramirez entrega, em um dia de corrida, mais de US$ 350 mil em prêmios.

Hipódromo Nacional de Maroñas

Localizado no bairro de Ituzaingó, possui uma pista principal de 2.065 metros por 24 metros, e uma pista auxiliar de 2.000 metros. Com capacidade para mais de 7 mil pessoas acompanharem os páreos, o Maroñas é um espaço aberto de entretenimento para toda a família. Além das corridas de cavalo, pode-se usufruir também de espetáculos e experiências gastronómicas.

As corridas são regulamentadas no Uruguai desde 1877. Em 1888, o construtor italiano Ángel Battaglia, modelou o local onde já aconteciam algumas corridas desde 1874, dando origem ao Maronãs. Hoje o hipódromo é referência na região, sendo palco das principais competições internacionais e recebendo os principais puros-sangues da região.

