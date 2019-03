‘Coisa Mais Linda’: série brasileira da Netflix mostra o surgimento da Bossa Nova

Por Juliano Castello

A plataforma de streaming Netflix continua produzindo seriados brasileiros a todo vapor. Nesta sexta-feira (22) estreia a série: Coisa Mais Linda. A história mostra o surgimento da Bossa Nova, um dos mais conceituados estilos da MPB. A trama se passa no fim dos anos 50, e conta a história de Maria Luiza. A jovem sai de São Paulo e decide morar no Rio de Janeiro para investir em um restaurante com o marido.

O que a moça, que tem um alto poder aquisitivo, não sabe é que está sendo vítima de um golpe. O homem foge com o dinheiro da moça e a deixa sem nada. Para se manter, Maria Luiza é obrigada a se reinventar juntamente com o cenário cultural que está emergindo.

Deixe seu comentário: