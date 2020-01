Verão Coleção de hotéis tem descontos especiais para verão na Serra Gaúcha

Casa Hotéis incentiva turistas a incluírem a região como destino de verão com descontos de até 30%. A Casa da Montanha está entre as opções Foto: Sérgio Azevedo Foto: Sérgio Azevedo

Nem só de inverno e Natal vive a Serra Gaúcha. Assim como nessas épocas, no verão a região também tem muita coisa boa para curtir e conhecer. E para quem está pensando em passar uns dias em Gramado ou Cambará do Sul, por exemplo, a boa notícia é que o Casa Hotéis, coleção de hotéis de charme do RS, está com descontos especiais para compras feitas até 31 de março de 2020. Mas atenção que a hospedagem deve ser usada a partir de 12 de janeiro até o fim de março, exceto no período de carnaval. Os preços promocionais fazem parte da campanha Rota de Verão do grupo que tem quatro empreendimentos, sendo três em Gramado – Casa da Montanha, Petit Casa da Montanha e Wood Hotel, e um em Cambará do Sul – Parador.

Durante a Rota de Verão, quem se hospedar por duas noites ou mais, ganhará 25% de desconto no valor final. Para reservas feitas no mesmo dia do check-in, chamadas de last minute, esse desconto poderá chegar a 30%. E para aqueles que reservarem o Parador e mais um dos três hotéis de Gramado – na mesma época – será beneficiado com um cupom de R$ 200,00 de desconto para uma próxima hospedagem. Esse poderá ser usada em qualquer período de 2020.

Mais incentivo para escolher a Serra Gaúcha como destino de verão, impossível! Informações podem ser obtidas pela central de reservas (54) 3295-9595 ou pelo e-mail reservas@casadamontanha.com.br

Veja algumas sugestões do que fazer no verão

Apesar do frio e do clima ameno que tomam conta de Gramado durante boa parte do ano, no verão a cidade costumar ter dias quentes que batem 30 graus no termômetro. Sendo assim, é uma ótima pedida para programas gastronômicos ou para passeios ao ar livre, por exemplo. Veja algumas sugestões do que fazer por lá:

Tomar um belo vinho ou um bom drink no Wood Lounge Bar e Restaurante, que fica no Wood Hotel, ambiente moderno e descolado em Gramado. Além do menu de bebidas, não deixe de saborear a gastronomia artesanal do chef Rodrigo Bellora, conhecido pelas criações com ingredientes frescos, orgânicos e sazonais.

Curtir um happy hour no deck do hotel Casa da Montanha apreciando o pôr do sol com a vista de Gramado. Aproveite também as delícias do Bistrô da Varanda, que tem no menu pratos leves, finger foods, cervejas artesanais, drinks e uma ótima seleção musical.

Ainda no hotel Casa da Montanha, outra dica é aproveitar o calor para cuidar do corpo no spa L’Occitane, que oferece massagens feitas com ingredientes autênticos do Brasil como capim limão, vitória régia, umbu e mandacaru.

Levar as crianças para brincarem no carrossel do hotel Casa da Montanha. O brinquedo, que fica bem em frente ao hotel, é gratuito tanto para hóspedes quanto para passantes. Para quem não está hospedado, é só pedir a liberação na recepção que a diversão é garantida.

Tomar sorvete na Casa da Velha Bruxa, conhecida por servir opções feitas com chocolate Prawer, o primeiro chocolate artesanal do Brasil e o mais famoso do Rio Grande do Sul. Opções de doces, cafés e lanches também fazem parte do cardápio.

Passear no Lago Negro, um dos lugares mais belos da cidade. É ideal para contemplar a natureza, esquecer do tempo vendo os patinhos passeando no lago e até andar de pedalinho.

Já em Cambará do Sul, o passeio é mais de descobertas e contato com a natureza. É lá que estão os maiores e mais belos cânions do Brasil, Itaimbezinho e Fortaleza. Então aproveitando dessa beleza natural, veja as melhores dicas:

Contratar o “Parador One Day”, um passeio bate-volta com guias especializados saindo de Gramado para uma das mais belas paisagens do Brasil, finalizado com um surpreendente almoço no restaurante Alma RS, localizado no Parador, o primeiro glamping do Brasil.

Se hospedar no Parador e fazer trilhas guiadas, passeios de balão, de helicóptero, tomar banho de cachoeira ou nas piscinas naturais, e andar a cavalo para conhecer a região de uma forma muito especial.

Comer um típico churrasco campeiro, que acontece aos sábados no restaurante Alma RS. Preparado no fogo de chão, o almoço tem cortes especiais como o tradicional costelão e o cordeiro enterrado na brasa. É imperdível.

