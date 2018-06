Colégio aposta em copos reutilizáveis para Festa Junina a fim de reduzir o impacto ambiental

O tempo de decomposição de copos descartáveis é em média entre 250 e 400 anos. Ciente deste impacto gerado ao meio ambiente pelo uso deste tipo de plástico, o Colégio Santa Inês utilizará copos retornáveis durante a sua Festa Junina, marcada para o dia 16/06. Para a diretora da instituição, Irmã Celassi Dalpiaz, por meio da educação é possível transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. “Ações bem sucedidas no âmbito escolar impactam não só os estudantes, mas suas famílias e a comunidade como um todo”, justifica.

A novidade está alinhada com as ações que vêm sendo desenvolvidas na escola e que buscam conscientizar toda a comunidade escolar sobre a importância do consumo consciente e da preservação dos recursos naturais, de modo geral. Além do caráter educativo, a Festa Junina do Santa Inês também terá espaço para solidariedade: serão recolhidas doações de roupas e alimentos não perecíveis que, posteriormente, serão entregues para a Casa da Criança Palhacinho Triste, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, em Viamão.

A já tradicional festa contará com delícias típicas dos festejos, brincadeira, muita música e diversão. O evento acontece na escola (Avenida Protásio Alves, 2493), no dia 16/06, das 10h às 15h e é aberto à comunidade.

