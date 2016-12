ColÃ©gio Eleitoral confirma Trump como novo presidente dos EUA

A eleições foram realizadas no dia 8 de novembro. Nos Estados Unidos, a votação não é direta, mas funciona através do Colégio Eleitoral, um processo complexo, que envolve os 50 Estados.

O candidato vencedor em cada unidade federativa é representado no Colégio Eleitoral por uma chapa de delegados – o número de delegados estaduais é proporcional à população regional. Do total de 538 delegados eleitos, o candidato precisa do apoio de 270 para se eleger presidente.

As reuniões do Colégio Eleitoral ocorreram nesta segunda em todos os Estados e no distrito de Columbia. Nelas, os 538 delegados depositaram seus votos oficiais para presidente e vice-presidente.

Ataques cibernéticos

Neste ano, a votação do Colégio Eleitoral ocorreu em meio a alegações de que a Rússia realizou ataques cibernéticos para tentar influenciar a eleição. A conclusão de agências de inteligência dos EUA de que a Rússia invadiu os emails do Comitê Nacional Democrata na tentativa de fazer a eleição pender para Trump levou os democratas a exortarem alguns membros do Colégio Eleitoral a não votarem de acordo com a escolha popular de seus Estados.

Os e-mails vazados revelaram detalhes de alguns dos discursos pagos de Hillary a Wall Street, desavenças dentro do partido e críticas internas sobre o uso que a candidata fez de um servidor de e-mails privado quando era secretária de Estado. As revelações provocaram reportagens constrangedoras e levaram algumas autoridades do partido a renunciar.