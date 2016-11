Colégio Marista Rosário arrecada presentes de Natal para mais de 700 crianças e jovens

Durante os meses de novembro e dezembro, o Colégio Marista Rosário promove sua tradicional campanha Natal Solidário, que convida a comunidade escolar a realizar doações para crianças e jovens das Unidades Sociais Maristas de Porto Alegre. Por meio da iniciativa, estudantes, familiares e educadores distribuem brinquedos e pares de tênis novos para os moradores de regiões marcadas pela vulnerabilidade social.

O processo foi organizado de forma que cada nível de ensino atenda uma instituição diferente. Cada rosariense retirou cartinhas com nome, idade e o pedido – que pode ser um brinquedo ou um par de tênis – de um aluno que receberá o presente e uma mensagem de Natal. As entregas irão beneficiar mais de 700 crianças e adolescentes dos seguintes escolas e centros sociais: Aparecida das Águas e Tia Jussara (Ilha Grande dos Marinheiros), Menino Jesus e Irmão Bortolini (Loteamento Santa Terezinha) e Renascer (Bairro Mário Quintana).

Os serviços desenvolvidos nas Unidades Sociais Maristas ocorrem ou turno integral ou em ações complementares para a sua família, no turno inverso ao de aulas. Atualmente, a Rede Marista conta com 10 Centros Sociais em cinco cidades do Rio Grande do Sul: Gravataí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Viamão e Porto Alegre.

