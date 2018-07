A Justiça determinou, em segunda instância, que a mantenedora de um colégio particular deve indenizar um estudante de Uberaba (MG) em R$ 12 mil. De acordo com Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a indenização por danos morais é porque o Colégio Osvaldo Cruz postou comentários negativos no perfil do aluno no Facebook em resposta a uma crítica à unidade escolar.

Deixe seu comentário: