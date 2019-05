Colégio Santa Inês promove corrida sustentável neste sábado

A 36ª edição da corrida rústica do Colégio Santa Inês acontece neste sábado (25) com objetivo central de promover a conscientização ambiental. O projeto reúne estudantes, pais, colaboradores da instituição e ex-alunos.

A ideia é unir todos para um mundo mais sustentável: “além de estimular a prática de esportes, seja dentro ou fora do Colégio, o evento promove um ambiente saudável para a convivência entre estudantes, famílias e a escola, além da reflexão sobre o consumo consciente e a preservação dos recursos naturais”, demonstra a diretora do Santa Inês, Ir. Celassi Dalpiaz.

O evento acontecerá na Pista de Atletismo do Parque Esportivo da PUCRS, a partir das 14h da tarde. A duração estimada é de três horas e meia, com o final marcado para as 17h30. O colégio espera que 500 pessoas participem da ação. A instituição investiu em materiais de fontes sustentáveis para a produção dos itens de divulgação do evento, das camisetas e dos kits entregues, com a finalidade de expor a importância de preservar o meio ambiente e seus recursos.

Na estampa das camisetas, produzidas com materiais de garrafas pet recicladas, o lembrete: “O mundo muda com a transformação das pessoas”. O kit, composto por uma mochila e um squeeze ecológico, também foi feito com fibras pet e algodão.

Para retirar os dois itens, é solicitado aos participantes que levem as mesmas quantias de garrafas pet utilizadas para produzir os materiais. Para fazer cada camiseta, por exemplo, foi necessário o uso de duas garrafas pet de 2 litros. Para a mochila e o squeeze foram utilizados três garrafas de 600ml. Todas as doações serão encaminhadas para usinas de reciclagem, e o valor arrecadado será destinado a ações solidárias do Grupo de Voluntariado do Colégio Santa Inês.

A prova é realizada em cinco categorias diferentes. Os responsáveis pelo evento aconselham que os participantes estejam no local da prova ao menos 30 minutos antes do horário marcado, com o cartão de identificação e o seu número. É permitida a realização de apenas uma prova por pessoa. Eles também aconselham a utilizar um tênis esportivo, bem como roupas adequadas para corrida. Caso chova, o evento será transferido.

Confira a programação:

1ª RÚSTICA: EDUCAÇÃO INFANTIL

Horário da Largada: 14h30

Distância: 200 metros (Pista)

Categoria A: Masculino e Feminino

Educação Infantil (Classe Bebê ao Nível 4)

2ª RÚSTICA: PRÉ-MIRIM

Horário da Largada: 15h

Distância: 300 metros (01 volta – Pista)

Categorias B: Masculino e Feminino

1º e 2º ano do EF

3ª RÚSTICA: MIRIM I

Horário da Largada: 15h30

Distância: 700 metros (02 voltas – Pista)

Categoria C: Masculino e Feminino

3°, 4° e 5° ano do EF

4ª RÚSTICA: MIRIM II

Horário da Largada: 16h

Distância: 1.000 metros (01 volta – Pista + caminho externo)

Categoria D: Masculino e Feminino

6°, 7° e 8º ano do EF

5ª RÚSTICA: JUVENIL / ADULTO

Horário da Largada: 16h30

Distância: 2.100 metros (02 voltas – Pista + caminho externo)

Categorias E e F: Masculino e Feminino

E – 9º ano e Ensino Médio

F – Pais, Professores e Ex-alunos

MOMENTO ESPECIAL: CAMINHADA

Horário de Início: 17h (Pista)

Categoria: Livre

* Não precisa estar inscrito para a caminhada

Em caso de chuva, o evento será transferido.