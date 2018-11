Colégio Santa Inês segue agenda de lançamentos na Feira do Livro

Uma intensa agenda de lançamentos, sessões de autógrafos e de celebração às construções literárias coletivas: assim tem sido o mês de novembro para os professores e estudantes do Colégio Santa Inês, de Porto Alegre. As obras, envolvendo o ensino fundamental e médio, estão sendo lançadas durante a 64ª Feira do Livro, que segue até o dia 18 de novembro, na Praça da Alfândega, Centro Histórico da Capital.

Lançamentos CSI na Feira do Livro

Depois de lançar o livro “Pequenos Inventores de Histórias”, na última quinta-feira (01/11), a próxima agenda será o lançamento de “Alimento Poético: Uma Pausa Para a Alma”, obra do 1º ano do ensino médio da instituição, nesta terça-feira, 6 de novembro, das 9h às 12h, na Praça de Autógrafos da Feira.

Na sequência, “Daqui Até o Outro Lado da Rua: Relatos de Viagem” será lançado, pelos professores e estudantes do 6º ano do ensino fundamental, na sexta-feira, 9 de novembro, das 9h às 12h, também na Praça de Autógrafos.

Encerrando a agenda na Feira do Livro 2018, a coordenadora da educação infantil e do 1º ano bilíngue do ensino fundamental, Rosana Rego Cairuga, lançará o livro “Festa na Floresta” no dia 18 de novembro, às 16h30, na Praça de Autógrafos. A obra ainda conta com uma produção especial e que reforça a integração literária promovida pelo Colégio: Alice Vieira Souto, estudante do 9º ano do ensino fundamental, é a responsável pelas ilustrações do exemplar.

