Colégio Teutônia é campeão estadual masculino de atletismo

No último sábado (26) a equipe de atletismo Teutônia/Colégio Teutônia/Languiru/Sicredi/Elegê disputou o Campeonato Estadual Caixa Sub-16 (Mirim), na Sogipa, em Porto Alegre, organização da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul. A equipe teutoniense esteve representada por 20 atletas, que conquistaram 30 medalhas, das quais dez de ouro.

Com esse desempenho, o naipe masculino sagrou-se campeão estadual na categoria Mirim, título inédito para a Equipe de Atletismo Teutônia/Colégio Teutônia/Languiru/Sicredi/Elegê. Na soma geral de pontos, o naipe masculino alcançou o título com 183 pontos, ficando à frente da Sogipa (166 pontos). Já o naipe feminino conquistou o 3º lugar, com 96 pontos, atrás apenas de IENH e Sogipa.

Entre os destaques estiveram os atletas Adrian Lanius, que ficou com três medalhas de ouro e uma de prata. Ele foi campeão do salto em altura, com 1,82m, marca que lhe garante a liderança do ranking brasileiro na categoria Sub-16; venceu os 250m rasos e o revezamento 4x75m, além da prata nos 75m rasos.

O jovem Felipe Klein foi campeão no arremesso de peso e no lançamento de disco, além de ficar com o bronze no lançamento de martelo. Aliás, na prova de arremesso de peso o pódio foi todo composto por atletas de Teutônia: ouro para Felipe Klein, prata para Augusto Lagemann e bronze para Kauã de Moura.

Também trouxeram medalhas Nilton Sulzbach, ouro no lançamento de dardo e prata no salto em altura; Ana Júlia Lagemann, ouro no lançamento de dardo; Nicolas Steffenon, ouro no revezamento 4x75m e bronze nos 300m com barreiras; Gabriel Fagundes da Silva, ouro no revezamento 4x75m e prata nos 1000m rasos e nos 1000m com obstáculos; João Vítor da Silva, ouro no revezamento 4x75m e bronze no lançamento de dardo; Abighail Brune, prata no arremesso de peso, nos 80m com barreiras e no salto em distância, além do bronze no revezamento 4x75m; Ana Paula Renner, bronze no revezamento 4x75m; Diana Schneider, bronze no revezamento 4x75m e nos 300m com barreiras; Juliane Backendorf, prata no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso; e Luana Reis, bronze nos 250m e no revezamento 4x75m.

Jovens revelações no Troféu Lajeado

No sábado, dia 19 de agosto, a Equipe de Atletismo Teutônia/Colégio Teutônia/Languiru/Sicredi/Elegê disputou o Troféu Lajeado de Atletismo. Com a participação de 28 atletas, os teutonienses trouxeram para casa 36 medalhas, das quais oito de ouro, 22 de prata e seis de bronze. A competição reuniu mais de 270 competidores de todo Estado na pista de atletismo do Estádio Olímpico da Univates.

O desempenho teutoniense foi muito elogiado pelos professores e treinadores Laudenor Brune e Iurquen Roese. “Muitos dos atletas registraram ótimas marcas, conquistando medalhas, evidência para algumas jovens revelações”, avaliou Roese.

Destaque para os jovens Lucas Knob, Juliana Anschau e Abighail Brune, cada um com quatro medalhas. Lucas venceu os 60m e os 150m, foi prata no revezamento e bronze no salto em distância na categoria Pré-Mirim. Juliana foi prata no 150m e no revezamento e bronze no salto em altura e nos 60m rasos, mostrando muito potencial em diversas provas. Abighail foi ouro no salto em distância e no arremesso de peso, prata no revezamento e bronze nos 75m, além de ter garantido classificação para as Olimpíadas Escolares, a serem disputadas em Brasília.

Ainda subiram ao pódio Thiago Ahlert, campeão do arremesso de peso na categoria Menor, com a melhor marca da carreira, 14,54m com o peso de 5kg; Sabrina Petter, prata no arremesso de peso categoria Menor; Felipe Klein, campeão no arremesso de peso Mirim, com a melhor marca pessoal, de 14,65m com peso de 4kg, resultado que coloca o atleta na 2ª colocação do ranking nacional da categoria; Adrian Lanius, prata nos 75m, no salto em distância e no revezamento; Gabriel Fagundes da Silva, ouro nos 1000m; Juliane Backendorf, prata no arremesso de peso e no revezamento; Luíze Sacks, prata nos 1000m rasos, alcançando sua melhor marca pessoal; Luana Reis, prata nos 75m e bronze nos 1000m, com melhor marca pessoal nas provas; Nicolas Steffenon, prata no revezamento; Letícia Krahl, prata no salto em altura; Erick Ahlert, prata nos 800m rasos da categoria Pré-Mirim; Gabriel Sawka, bronze nos 800m rasos e prata no revezamento; Sara da Silva, prata no revezamento; Leonardo Schneider, prata no salto em distância e nos 60m rasos; Clara Rückert, prata no salto em altura; Bruno Augustin, ouro nos 500m e prata no salto em distância; e Lauan de Oliveira, prata nos 150m rasos.

