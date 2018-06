Em parceria com a Fecomércio, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul divulgou uma lista com 45 pontos de recolhimento de lâmpadas fluorescentes em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Caxias do Sul e Pelotas. A relação completa já pode ser conferida no site www.estado.rs.gov.br.

Deixe seu comentário: