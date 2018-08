A Coleta Itinerante de Resíduos Eletrônicos será realizada neste sábado (25), das 9h às 15h, no Shopping Lindoia, em Porto Alegre. Em caso de chuva, o serviço será transferido para o sábado seguinte. A ação será no estacionamento do shopping, onde poderão ser descartados eletrônicos diversos, tais como CPUs, cabos, celulares, estabilizadores, teclados, entre outros.

