Das 9h às 15h deste sábado, o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) realiza no shopping Lindoia (Zona Norte) mais uma edição da Coleta Itinerante de Resíduos Eletroeletrônicos. A parceria entre a empresa Trade Recycle e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade teve a sua mais recente edição no dia 27 de janeiro, quando foram recolhidos 152 quilos de materiais.

Deixe seu comentário: