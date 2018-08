A Coleta Itinerante de Resíduos Eletrônicos realizada no sábado, 25, no estacionamento do Lindoia Shopping, em Porto Alegre, recolheu 544 quilos de materiais inutilizados. Foram entregues no local diversos eletrônicos, como TVs, monitores, CPUs, aspiradores, batedeiras, impressoras, rádios, teclados, cabos e periféricos caídos em desuso.

Deixe seu comentário: