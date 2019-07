Coleta Seletiva de Porto Alegre celebra 29 anos de funcionamento

No próximo domingo (7) a Coleta Seletiva completa 29 anos em Porto Alegre. A capital é uma das pioneiras no país a implantar o serviço de coleta de resíduos recicláveis e vai comemorar a data com atividades que ocorrem a partir desta quinta até terça-feira. A iniciativa é do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), órgão que integra as secretarias municipais de Serviços Urbanos (SMSUrb) e do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

As ações, promovidas pela Coordenação de Gestão e Educação Ambiental (CGEA) do DMLU têm início nesta quinta-feira (4) com o lançamento do projeto “Lalá na Escola” às 11h, no auditório do DMLU. A dinâmica visa à educação ambiental por meio de história que “vira realidade”. A boneca Lalá será emprestada para as instituições a fim de incentivar as crianças a praticarem a reciclagem, podendo passar o conto adiante para colegas, amigos e familiares. Outro destaque da programação será a entrega de equipamentos para instalação dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos recicláveis em três instituições nesta sexta-feira (5).

O projeto será lançado como um teste nas escolas municipais de ensino fundamental Anísio Teixeira e Gilberto Jorge e na Escola Estadual de Ensino Fundamental Raul Pilla. Ainda como parte das atividades em comemoração ao aniversário da Coleta Seletiva, as nove Unidades de Destino Certo (UDC)/Ecopontos do departamento receberão novas placas de identificação. As placas têm informações sobre o que pode ser descartado no local (podas e galhos, caliça e restos de obras, madeiras e móveis, eletrodomésticos e sucata ferrosa), assim como o quantitativo máximo de descarte de 1m³ por dia. As UDCs também contam com Postos de Entrega Voluntária (PEVs) de materiais recicláveis destinados à Coleta Seletiva. A instalação dos equipamentos visuais inicia-se nesta quinta, na UDC Diário de Notícias, na avenida Diário de Notícias, 1.111, bairro Cristal. As instalações têm uma expectativa de conclusão até a próxima quarta-feira (10). O cronograma de colocação seguirá pelas unidades Cruzeiro do Sul, Carvalho de Freitas, Tenente Alpoin, Vila Pinto, Princesa Isabel, Câncio Gomes, Humaitá e Bernardino Silveira Amorim.

Atualmente a Capital possui 16 Unidades de Triagem (UTs), abrigando cerca de 600 trabalhadores que dependem do serviço de Coleta Seletiva como fonte de renda. Em 2017 houve uma redução no número de triadores provocada pela extinção de convênios da prefeitura com três cooperativas. Uma fiscalização mais intensa de parte do governo municipal gerou o rompimento de algumas parcerias. Além de comemorar o aniversário da Coleta, os eventos visam a mobilizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos recicláveis para a geração de renda para os trabalhadores das UTs e as vantagens para a preservação do meio ambiente e para a qualidade de vida dos cidadãos.

Estima-se que cerca de 256 toneladas com potencial reciclável são descartadas, indevidamente, junto com os orgânicos e rejeito e, com isso, acabam sendo enviadas para o aterro sanitário de Minas do Leão (RS). O custo total para enviar esses resíduos para o aterro é de, aproximadamente, R$ 730 mil por mês, o que equivale a 8,8 milhões por ano, valor que poderia ser investido em outras melhorias para a cidade se a maioria da população separasse os recicláveis e os encaminhassem à Coleta Seletiva do DMLU.

