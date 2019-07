No próximo domingo (7), a Coleta Seletiva completa 29 anos em Porto Alegre. A cidade é uma das capitais pioneiras no País a implantar o serviço de coleta de resíduos recicláveis e vai comemorar a data com atividades que ocorrem a partir desta quinta (4), até terça-feira (9). A iniciativa é do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

Deixe seu comentário: