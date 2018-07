A colheita da segunda safra de milho 2017/18 no centro-sul do Brasil avançou 13 pontos em uma semana e está agora em 49% da área, informou a consultoria AgRural nesta sexta-feira (27), em relatório. Apesar do bom avanço, puxado pelo tempo seco dos últimos anos, a colheita na região segue atrasada na comparação anual.

