Colheita de trigo terá bom potencial produtivo no Rio Grande do Sul, afirma FecoAgro

A colheita das culturas de inverno no estado gaúcho deve iniciar com a perspectiva de bom potencial produtivo. A avaliação é da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), que indica ainda que as chuvas que se aproximam não deverão comprometer a produção.

“Devemos iniciar a colheita na semana que vem, depois dessas chuvas. O trigo, até o momento, apresenta um bom potencial produtivo e mesmo os dias com as precipitações não vão prejudicar este potencial produtivo. Estamos confiando muito nisso”, destaca Paulo Pires, presidente da FecoAgro/RS.

A preocupação, segundo Pires, está na comercialização. Mesmo com a frustração de safra no Paraná, as vendas não estão fluindo. “No ano passado nós tivemos 600 mil toneladas de trigo para exportação. Esse ano praticamente não se tem negócios ainda, então é uma notícia até certo ponto preocupante. A colheita vai ser muito boa, apresenta um grande potencial. Claro que enquanto não colher isto não está definido ainda, mas a questão da comercialização é que preocupa um pouco”, afirma.

Outras culturas de inverno, como aveia e canola, já estão sendo colhidas. Nas Missões, por exemplo, a cultura da canola está em plena colheita, com potencial de 1,8 mil quilos por hectare de produtividade, o que é considerado um resultado relativamente bom para o produtor.

