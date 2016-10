Colheita do pêssego será aberta oficialmente nesta terça-feira em Porto Alegre

O ato de abertura oficial da colheita do pêssego de Porto Alegre será nesta terça-feira (1º), às 15h, na propriedade do produtor Valdomiro dos Santos, na Estrada Cristiano Kraemer, 2475, bairro Campo Novo, com a presença do prefeito José Fortunati e representantes do setor agrícola.

A propriedade onde acontecerá o evento tem 3,5 hectares cultivados com 1.000 árvores frutíferas de pêssegos, ameixas, uvas e nectarinas em fase de produção, além de outros 750 pés em crescimento. Parte do cultivo segue os princípios da agricultura orgânica e o restante as normas de plantio convencional.

Expectativa

A previsão dos produtores é colher 750 toneladas de pêssego, a mesma quantidade 2014 e 2013. No ano passado, o clima provocou a quebra de quase metade da safra, que alcançou só 400 toneladas.

Os pomares de pêssego ocupam 120 hectares da zona rural de Porto Alegre. Entre as variedades plantadas, destacam-se as de polpa branca (Premier, Pampeano, Charme e Sulina) e de polpa amarela (Maciel, Granada, Vanguarda e Peach).

Comercialização

Parte da produção será vendida durante a 32ª Festa do Pêssego Municipal e 27ª Festa Estadual do Pêssego, evento tradicional em Porto Alegre, com abertura oficial marcada para o dia 12 de novembro, às 18h, no Centro de Eventos Vereador Ervino Besson, na avenida João Salomoni, 1340, bairro Vila Nova. O local terá dez bancas com frutas, produtos da agroindústria familiar, flores, artesanato, além da praça de alimentação. A festa, que acontecerá nos finais de semana de novembro (dias 12 e 13,19 e 20, 26 e 27) das 9h às 20h, contará também atrações artísticas e culturais.

A primeira Festa do Pêssego de Porto Alegre foi realizada no ano de 1984 por iniciativa de fruticultores interessados em ampliar o mercado consumidor e promover a produção agrícola da Capital.

Vendas no Centro Histórico

Os consumidores também podem comprar pêssegos a preços acessíveis na feira que funciona na praça Parobé, próximo ao Largo Glênio Peres. As dez bancas abrem de segunda a sexta-feira. Algumas não fecham à noite. A feira também oferece morangos, flores secas, bromélias e orquídeas produzidas na Zona Rural de Porto Alegre.

