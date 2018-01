As pessoas morreram em um acidente que envolveu dois carros na manhã dessa segunda-feira na BR-290, em São Gabriel, na Região Central do Rio Grande do Sul. O trânsito na rodovia ficou em meia pista até a chegada da perícia. As vítimas foram identificadas como Vinicius dos Santos Canestrini, 34 anos, e Reginaldo Galvão Rodrigues, 39 anos.