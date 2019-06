Colisão deixa dois mortos e quatro feridos em Vacaria

Uma colisão envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto, na BR-116, em Vacaria, deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas. O acidente aconteceu no km 6 da rodovia, na tarde desta quinta-feira (20), conforme informou a Polícia Rodoviária Federal.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ajudar no resgate dos feridos. As vítimas são uma mulher, passageira de um dos carros, que morreu no local, e o condutor do veículo, que chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu.

Deixe seu comentário: