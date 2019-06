Colisão deixa dois mortos e um ferido em São José do Sul, no Vale do Caí

Um grave acidente, ocorrido por volta das 7h10 desse sábado (08), deixou dois mortos e um ferido, na BR 470, em São José do Maratá, no município de São José do Sul. As vítimas viajavam em um GM/Chevette, placas de Encantado, que colidiu contra um caminhão de uma empresa de São Pedro da Serra.

A colisão ocorreu próximo a uma curva acentuada da rodovia. A suspeita é de que o carro tenha invadido a pista contrária.

O sobrevivente do carro foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Montenegro. O condutor do caminhão não se feriu. As vítimas fatais ainda não foram identificadas

O Corpo de Bombeiros de Montenegro, a Brigada Militar e a PRF participaram do atendimento à ocorrência.