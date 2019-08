Colisão deixa seis pessoas mortas na BR-386, em Soledade

Durante a madrugada desta sexta-feira (30), dois carros se envolveram em uma colisão frontal na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. O acidente, por volta das 4h15 no km 236 da rodovia, deixou seis pessoas mortas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco vítimas morreram no local e uma no hospital. As pessoas estavam no mesmo veículo, um carro com placas de Porto Alegre, são da mesma família e colidiram em outro automóvel com placas de Bento Gonçalves. O motorista sofreu ferimentos apenas nas pernas.

As vítimas eram de Canoas, Região Metropolitana, e foram identificadas como Everton da Silva Geraldi, de 36 anos, que conduzia o veículo; a esposa dele, Jaqueline Amaral Geraldi, 39 anos; o filho do casal, Lorenzo Geraldi, de seis anos; os pais de Everton, Ivanir Geraldi e Ana Lúcia da Silva, de 61 e 55 anos; e Juarez Geraldi, 47 anos, tio de Everton.

O trânsito foi liberado. Confira imagens do local: