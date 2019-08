Na noite desta terça-feira (13), um acidente com dois ônibus e cinco carros fechou o Túnel Marcello Alencar, no centro do Rio de Janeiro, no sentido Avenida Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos que precisaram de atendimento médico em hospitais foram levados para quatro unidades. Ao todo, 51 pessoas foram atendidas no local e muitas precisaram colocar uma proteção cervical para evitar movimentos de pescoço que pudessem agravar qualquer tipo de lesão.

