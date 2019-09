Colisão entre dois caminhões deixa dois mortos e um ferido na BR-116

Uma colisão entre dois caminhões, na manhã desta quinta-feira (26), resultou em três pessoas feridas e bloqueio parcial na BR-116, no sul do estado. O acidente ocorreu na altura do km 416, entre as cidades de Camaquã e Cristal, por volta das 6h.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta manobrava na pista, quando foi golpeada na lateral do reboque por um caminhão que se dirigia para Porto Alegre. O trânsito no local ficou totalmente bloqueado por mais de uma hora. Pouco depois das 7h30, o tráfego era alternado no trecho, sendo desviado pela obra de duplicação da pista, o que causou congestionamento. Após 4h30min de bloqueio, o trânsito foi liberado após a remoção dos veículos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF, do Samu e da concessionária Ecosul estiveram no local do acidente atendendo a ocorrência. O motorista de um dos caminhões morreu em atendimento no hospital. Dos dois passageiros do outro veículo, uma pessoa ficou presa às ferragens e outra foi levada em estado grave para atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade das vítimas não foi revelada pela Polícia Civil.

