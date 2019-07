Colisão entre dois caminhões deixa uma pessoa morta na BR-101, em Três Cachoeiras

Por volta das 22h30 desta segunda-feira (15), o motorista de um caminhão com placas de Maricá, Santa Catarina, morreu após colisão com um caminhão-guincho em Três Cachoeiras, no Litoral Norte. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do km 26 da BR-101, no sentido Torres-Osório.

A vítima, que tinha 36 anos, conduzia o veículo que estava carregado com carga de fertilizantes. Com a batida, o material ficou espalhado na lateral da rodovia, que não chegou a ser bloqueada. O motorista do caminhão-guincho, com placas de Imbituba, também em Santa Catarina, não ficou ferido.

