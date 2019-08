Colisão entre dois carros deixa mortos e feridos em Santa Rosa

Durante a madrugada deste domingo (18) um acidente de trânsito deixou dois mortos e dois feridos na BR-472, em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal foi entre dois carros e aconteceu no quilômetro 153 da rodovia.

Conforme a polícia, o condutor de um dos carros e a passageira que ocupava o banco da frente morreram no local. Eles foram identificados pela Polícia Civil como Marcos Mauri Haack, de 42 anos, e Francieli Gomes dos Santos, de 34 anos. Os outros dois passageiros do veículo tiveram lesões graves e foram levados para atendimento no Hospital de Santa Rosa. O estado de saúde deles é estável.

O motorista do outro carro não foi encontrado após o acidente e seria o único ocupante do carro.

