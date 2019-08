Colisão entre dois carros deixa quatro mortos na BR-116, em Cristal

Por volta das 19h deste domingo (18), dois carros bateram de frente no km 421 da BR-116, no município de Cristal, Sul do estado. O acidente deixou quatro mortos. Uma das vítimas é um bebê que havia nascido no sábado (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, com placas de Belo Horizonte, seguia no sentido Capital-Interior e teria feito uma ultrapassagem em local permitido quando bateu de frente com o outro carro, que seguia no sentido contrário. Ainda, segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, os dois motoristas tentaram sair para o acostamento, antes de bater frontalmente.

A recém-nascida era filha de Elizete Oliveira Rodrigues e Waldomiro Meireles dos Santos, que também morreram na colisão. A quarta vítima era o motorista do carro em que a família viajava e que foi identificado como Luiz Fernando Braga — que também não teve a idade divulgada. O carro em que estava o bebê pertencia à prefeitura de Cristal. Segundo a prefeita de Cristal, Fábia Richter, que ajudou no atendimento ao acidente, o veículo buscou o casal, que no sábado ganhou o bebê em São Lourenço do Sul, e os levava para a localidade de Cordeiro, onde moravam. Eles tinham outros três filhos.

O motorista do outro veículo está internado em estado grave no hospital de Camaquã. Segundo a Polícia Civil, ele é natural de São Paulo e será ouvido assim que apresentar condições de saúde favoráveis.

Deixe seu comentário: