Colisão entre quatro veículos deixa cinco pessoas feridas na BR-158, em Itaara

Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos na noite desse domingo (22) deixou cinco pessoas feridas na BR-158, em Itaara, região Central do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista fez o teste do bafômetro, que apontou o consumo de álcool. O resultado do exame deu 0,16mg por litro de sangue.

Segundo a PRF, o motorista do carro que seguia no sentido Santa Maria-Itaara invadiu a pista contrária e atingiu outros dois veículos. Um deles rodou na pista e atingiu outro carro que passava pelo local. Três ocupantes de um dos carros precisaram da ajuda dos bombeiros para saírem do veículo, já que as portas travaram após o acidente.

Os feridos foram levados para o Hospital Universitário de Santa Maria. O condutor de um dos carros chegou em estado grave e foi levado ao bloco cirúrgico. Os outros feridos estão em estado estável no Pronto Socorro da instituição.

