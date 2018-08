Colisão na BR-285

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR-285, em Panambi, nessa segunda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro, conduzido pela vítima, colidiu contra uma árvore por volta das 9h30min, no km 420 da rodovia. A motorista, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

Deixe seu comentário: