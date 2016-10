Colisão resulta em uma morte na BR-386, em Boa Vista das Missões

Uma colisão resultou na morte de uma mulher no trevo da BR-386 com a BR-158, em Boa Vista das Missões, neste sábado (1º). O acidente envolveu um caminhão de transporte de leite que seguia de Sarandi para Seberi. Na interseção, ele bateu na lateral de um Voyage, com quatro ocupantes, que contornava o trevo.

No veículo, três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao hospital de Palmeira das Missões. Entre os feridos, uma mulher não resistiu e faleceu no trajeto para o hospital. O condutor do caminhão não sofreu lesões. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

