Colômbia captura 20 guerrilheiros do ELN

Em uma operação conjunta no Norte do país, as autoridades da Colômbia capturaram neste domingo ao menos 20 guerrilheiros do ELN (Exército de Libertação Nacional), incluindo oito adolescentes supostamente recrutados pela organização. A informação foi divulgada na conta do Ministério da Defesa colombiano no Twitter.

A ofensiva, ainda em andamento, acontece no município de Montecristo. Inspirado em ideais do argentino Che Guevara (morto na Bolívia em 1967), o ELN é a única guerrilha ativa na Colômbia depois da assinatura do acordo de paz, em novembro, entre o governo de Caracas e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

O ELN, que pegou em armas em 1964 por influência da revolução cubana, já iniciou tratativas de paz com o governo de Juan Manuel Santos, a exemplo das Farc. No começo de março, ambas as partes acertaram o início da fase pública de conversas, prevista para este mês em Quito (Equador) mas que depende de os rebeldes libertarem o ex-congressista Odín Sánchez, mantido refém desde abril. Ele se tornou para o governo um elemento-chave para deflagar o processo de conversação. O ELN, por sua vez, pede o indulto de dois rebeldes presos pelo governo.

