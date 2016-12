Colômbia pede que Brasil condecore menino que ajudou nos trabalhos de resgate

As autoridades da Colômbia solicitaram nesta quarta-feira (14) ao governo brasileiro que a condecoração que será entregue aos homens que participaram do resgate das vítimas e sobreviventes da queda do avião da Chapecoense seja recebida também pelo menino Johan Alex Ramírez, que colaborou nas tarefas de busca.

Segundo divulgaram vários veículos de comunicação colombianos, o pedido foi feito pelo governador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por meio de uma carta enviada ao embaixador do Brasil na Colômbia, Julio Bitelli.

Na carta se pediu que o prêmio que será entregue pelas autoridades do Brasil no próximo 16 de dezembro no Palácio do Planalto, em Brasília, seja recebido “em nome de todo o povo antioqueño pelo menino Johan Alex Ramírez, que nessa noite colaborou oportuna e eficazmente nos trabalhos de resgate”.

Na madrugada do último dia 29 de novembro (horário de Brasília) um avião da companhia aérea boliviana LaMia que transportava a delegação da Chapecoense caiu perto do aeroporto de Medellín, deixando 71 mortos e seis sobreviventes.

