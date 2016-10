Colômbia recebe XII Congresso Mundial de Administração

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) promove o XII Congresso Mundial de Administração, que acontecerá em Cartagena das Índias (Colômbia), entre os dias 16 e 19 de novembro. Com o tema central “Práticas de Gestão para Empresas do Século XXI: A Organização do Futuro”, o evento tratará sobre a inegável importância da Ciência da Administração no desenvolvimento dos povos e das nações da América Latina. O congresso é realizado em parceria com o CPAE – Consejo Profesional de Administrácion de Empresas, da Colômbia, onde acontecerá o evento.

Segundo o presidente do CRA-RS, Adm. Valter Luiz de Lemos, o Congresso é mais uma oportunidade para os Administradores aprofundarem os seus conhecimentos a partir de uma visão externa, visto que é de costume da autarquia realizar o Congresso em diferentes países e cidades para promover a troca cultural. “Neste ano, escolhemos a Colômbia por ser um país que sustenta um índice considerável de crescimento e que conserva raízes culturais profundas, que unem os Ibero-americanos e os Latino-americanos”, afirma.

O Mundial contemplará conferências, painéis e apresentações de trabalhos científicos – todos abordando questões relacionadas ao temário do evento e segmentos. A programação é dividida em três importantes eixos temáticos: a Administração Pública, a Privada e a do Segmento de Ensino. Além disso, serão realizadas visitas técnicas na cidades de Cartagena das índias e ao Canal do Panamá – Miraflores, nos dias 15 e 21 de novembro, respectivamente. As inscrições para participar do Congresso podem ser feitas pelo site www.mundialdeadministração.com.br.

Programação

O destaque da programação é para a conferência magistral “A Empresa do Século XXI”, temática que guia o evento. O debate abordará a importância da Ciência da Administração nas organizações, visto que com ela as empresas tornam-se mais célebres, produtivas, lucrativas e socialmente justas com o meio ambiente.

As outras conferências e painéis são divididos de acordo com o seu eixo temático:

· Segmento Público:

– Conferência: Panorama Global sobre as Finanças da América Latina;

– Conferência: Cidades Inteligentes: Carros Autônomos, Mobilidade Urbana;

– Conferência: Políticas de enfrentamentos das alterações climáticas.

· Segmento Privado:

– Conferência: A Era do BIG DATA: O uso inteligente da informação como vantagem competitiva;

– Painel: Organização Incubadora e os Cases de Sucesso: Transformando projetos em empreendimentos;

· Segmento de Ensino:

– Painel: Instituições Modelo de Ensino de Administração na América Latina;

– Conferência: O Modelo Europeu de Ensino Superior e sua eficiência.

A programação completa está disponível no site www.mundialdeadministração.com.br.

