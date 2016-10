Colombianos votam neste domingo em plebiscito sobre acordo histórico com as Farc

As urnas foram abertas na Colômbia às 8h (10h de Brasília) deste domingo (02) para a votação do plebiscito que define a aprovação ou a rejeição do acordo de paz entre o governo e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

São 34,9 milhões de colombianos convocados a dar sua opinião sobre as negociações que podem por fim a um conflito de 52 anos no país. A grande dúvida é quantos desses milhões de eleitores irão efetivamente às urnas, já que na Colômbia o voto não é obrigatório e os últimos pleitos foram marcados por índices elevados de abstenção. Para o plebiscito, os principais institutos de pesquisa apontam para uma abstenção que pode variar entre 40% a 50%.

“Para que a paz seja estável e duradoura é necessário o selo de legitimidade e aprovação do povo colombiano”, disse o presidente Juan Manuel Santos ao instalar a missão de 200 observadores de 25 países que acompanharão o dia de votação. Para que seja aprovado o histórico acordo, firmado no último dia 26, são necessários mais de 4,4 milhões de votos para o “sim” e que estes sejam mais numerosos que o “não”.

As últimas pesquisas de intenção de voto indicam que o “sim” terá entre 55% e 66% dos votos. Já o ‘não”, apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), teria em torno de 35%. O resultado deve ser divulgado às 17h (19h em Brasília). (Folhapress)

