Colônia aposta no turismo de incentivo e reuniões

Em um encontro organizado no início do mês pelo hotel Sheraton, autoridades do Ministério de Turismo do Uruguai, Intendência de Colônia e players se reuniram para debater o turismo de incentivo na região. O foco estava em apresentar Colônia como um destino para reuniões e viagens de incentivo as operadoras de viagens, bem como a estrutura sobre as mais de cinco salas existentes no estado e as facilidades para a execução do mesmo em benefícios fiscais oferecidos pelo país para os organizadores do evento e atrações diferenciadas do destino.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito de Colônia, Carlos Moreira Reisch, com o vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff, representantes do Sheraton e da rede Marriott, diretor e vice-diretor de Turismo do Município, Andrés Sobrero e Cristina Otero. Como funcionários do Ministério do Turismo do setor de Reuniões e Viagens de Incentivo, Paola Bianchi e Karina Larroque.

Benefícios

O Uruguai é o local ideal no setor de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições. O vizinho conta com aproximadamente 11.000 hotéis de marcas renomadas que se especializadas nesse nicho. Enquanto “Colônia tem um plus porque tem apelo histórico-cultural, destaca-se por realizar vários eventos e tudo isso contribui para a promoção de viagens de incentivo – que as empresas costumam organizar”, explicou Bianchi. Enquanto Larroque acrescentou que a proximidade com Buenos Aires “reforça o turismo de negócios em particular”, onde residem 15 milhões de pessoas.

Para atrair reuniões, o Uruguai tem o programa do Ministério do Turismo “Eventos SOS”, que oferece contribuições entre US $ 2.000 e US $ 4.000 para a organização de reuniões internacionais. As consultas sobre este plano e segmento podem ser feitas para o seguinte email: reunions@mintur.gub.uy.

Ranking e responsabilidade

De acordo com o ranking da ICCA 2018, elaborado pela Associação Internacional de Congressos e Convenções, mais de 12.500 reuniões foram realizadas em todo o mundo, nas quais Barcelona, Paris, Buenos Aires e Lima pontuaram a lista. Por sua vez, o Uruguai ficou entre os 50 melhores locais do mundo, com 58 reuniões.

