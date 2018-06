Se deseja que seu filho deixe a televisão e o videogame um pouco de lado nessas férias, a Bodytech Mont’Serrat oferece uma ótima programação aos pequenos. A Colônia de Férias Bodytech é a solução perfeita para ocupar a criançada de forma saudável, divertida, educativa e segura. A Colônia de Férias foi pensada para entreter os pequenos com atividades lúdicas e prazerosas durante o período de recesso escolar. Uma equipe especializada e treinada para cuidar do seu filho orientará atividades como judô, circo, capoeira, step kids, artes, contação de histórias com a autora Denise Weinréb e oficina de idiomas coordenada pela equipe da Cultura Inglesa (unidade Quintino).

Além disso, a Bodytech Mont’Serrat também se preocupa com a alimentação dos pequeninos e busca estimular o gosto à alimentação saudável. As crianças contarão com oficina culinária da Pro light Alimentos, lanchinhos selecionados com todo carinho pela nutri e pela Oficina do Açaí, bolinhos do Personal Cake e os deliciosos Brownies do Cacá.

A Colônia de Férias Bodytech Mont’Serrat é uma oportunidade de estimular nas crianças o gosto pela prática de atividade física por meio do esporte, de brincadeiras e da arte, além de estimular a cultura e os hábitos alimentares saudáveis. A Colônia de Férias começa 16 de julho na Bodytech Mont’Serrat e vai até o dia 27, sempre entre 13h30 e 17h30.

Se você tem filhos com idade a partir dos 4 anos, aproveite! Fale com a Bodytech Mont’Serrat e garanta uma vaga. As inscrições estão abertas a clientes do Programa Super Kids e para crianças que ainda não frequentam a academia. Os pequenos vão adorar!

