Colônia de Férias do Canoas Shopping vai até domingo

Vai até este domingo, dia 29 de julho a Colônia de Férias Canoas Shopping, evento gratuito com atividades, brincadeiras e muita diversão para crianças até 12 anos.

No Espaço Baby os pequenos se divertem em atividades que ajudam no desenvolvimento motor, raciocínio lógico e agilidade, como um túnel de formas geométricas e um caminho colorido. E ainda podem brincar com diversos brinquedos educativos como mini chute a gol e blocos de montar.

Para os maiores, o Espaço Kids tem a diversão radical do Circuito Ninja, com atividades como cai não cai gigante, mini parede diagonal, equilíbrio no tronco, argolas gigantes, escalada na rede, pneus para pular, tiro ao alvo, troncos em alturas diferentes e parede de escalada lisa, que incentivam a parte motora, penso e raciocínio lógico.

As brincadeiras são abertas para todas as crianças de 0 a 12 anos e a duração é de 15 minutos, com participação gratuita.

E no Espaço Kids a garotada terá à disposição jogos e brinquedos como dama, pizza maluca, banco imobiliário júnior e outros para brincar com os amigos pelo tempo que quiserem.

Localizado na Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping, a Colônia de Férias Canoas Shopping fica aberta ao público de segundas a sábados das 14h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h.

