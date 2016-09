Colorado Aylon diz que fica ansioso para ajudar o time do Inter

Autor de dois gols diante do Fortaleza pela Copa do Brasil na quarta-feira (31), o atacante Aylon vive momento de pressão dupla pela posição do Inter na zona de rebaixamento do Brasileirão. Além do inconveniente profissional que a situação provoca, Aylon fica aflito e ansioso como torcedor colorado, o que potencializa sua vontade de ajudar o time a escapar deste constrangimento.

“Isso pesa mais para mim pelo fato de ser torcedor e pensar como eles. Muitas vezes os torcedores agem mais pela emoção. Você tem que se conter, trabalhar mais com a razão, mas pesa. Você quer ajudar muito mais. Quero dar o máximo para sair desta situação. Ninguém queria. Eu como torcedor, mas os outros jogadores também”, referiu o jogador.

Aylon não vinha recebendo chances desde a contratação de Falcão e afirma que soube ter paciência para esperar a oportunidade. “É do futebol. Temos que sempre provar que merecemos espaço. Se entrar em um jogo e não ir bem, você irá para o fim da fila. É uma pressão boa para o melhor. Você sempre tem que mostrar”, declarou. “O Roth dá confiança. Ainda mais na situação em que estamos. Precisamos disso. Ele dá total liberdade, mas pressiona. Ele falou para eu aproveitar a oportunidade. É difícil ter e ele me deu. Pude aproveitar”, acrescentou Aylon.

O Inter volta a jogar pelo Brasileirão no dia 8 de setembro contra o Santos, no Beira-Rio.

