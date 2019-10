O Internacional empatou sem gols com o Santos no Beira-Rio, na estreia do técnico interino Ricardo Cobalchini

O Internacional enfrentou o Santos, neste domingo (13), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou sem gols. Apesar do empate amargo, que tirou o Inter do G6, os colorados seguem invictos em casa. A novidade do jogo estava no banco de reservas: o técnico Ricardo Colbachini comandou o Inter que, com o resultado, vai a 39 pontos no Brasileirão.

O primeiro tempo foi do Santos, que já no primeiro minuto teve um gol, marcado por Sasha, anulado pela arbitragem. A partir dos 20 minutos, a equipe colorada começou a melhorar, com Heitor, como elemento surpresa, causando problemas para a defesa paulista. Já na etapa final, o Inter dominou o jogo, marcou dois gols, com Patrick e Parede, ambos anulados, e ainda exigiu grandes defesas de Everson.

Autor de um gol anulado pelo VAR no segundo tempo, Guilherme Parede comentou o fato de se posicionar mal. “Mais uma vez estava impedido ali. Mas importante que a gente criou.”, disse Parede.

Sobre a escassez de vitórias, Edenilson lamentou a falta de tempo. “Não tem muito tempo para trabalhar, mas a gente tem que ir em busca da vitória o quanto antes”, disse o jogador.

Ricardo Cobalchini

Treinador da equipe de Aspirantes do Clube, o comandante de 33 anos trabalhou na casamata da equipe principal pela primeira vez. Colbachini levou o time Sub-23 do Inter a três finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sendo campeão em 2017, ficando em segundo lugar no ano passado e deixando seus comandados na final deste ano diante do Grêmio. O primeiro jogo foi realizado nesta semana e o confronto terminou empatado sem gols.

Foram dois treinamentos realizados pelo treinador antes do jogo deste domingo. O Colorado encerrou a preparação com uma atividade de portões fechados na manhã deste sábado (12), sem indícios de qual time entrará em campo para buscar mais uma vitória em casa no Brasileirão. Alguns jogadores não estarão à disposição da comissão técnica para a partida: Bruno Fuchs, Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado, William Pottker, Rafael Sobis e Paolo Guerrero.

Próximo adversário

Na próxima jornada, o Inter visita o Avaí, em Florianópolis, a partir das 19h15 de quinta-feira (17). Válido pela 26ª rodada, o confronto coloca frente a frente duas equipes que, quando se enfrentaram no primeiro turno, deixaram o campo após triunfo de 2 a 0 do Colorado, gols de Paolo Guerrero e Edenilson.

Ficha técnica

Internacional – Técnico Ricardo Cobalchini

Lomba, Roberto, Cuesta, Heitor, Lindoso (Bruno Silva), Zeca, Patrick (Neilton), Edenilson, D’Alessandro, Parede, Nico López (Wellington Silva).

Santos – Técnico Jorge Sampaoli

Everson, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Evandro, Victor Ferraz (Jean Mota), Jorge, Tailson (Alison), Marinho (Uribe), Sasha.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araújo – RJ (CBF) auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa -RJ (Fifa) e Luiz Claudio Regazone – RJ (CBF). Árbitro de vídeo Rodrigo Carvalhaes de Mirande – RJ (CBF).

