Colorado Valdívia diz estar feliz por dar passes para gols de companheiros

O meia Valdívia não vive o melhor momento de sua carreira. Depois de amargar oito meses fora do time por causa de cirurgia no joelho, o armador procura ainda recuperar o espaço perdido e voltar a render em alto nível. Desde que retornou à equipe, a atleta não tem marcado gols, mas vem se apresentando como garçom para os companheiros, cumprindo função aberto pelo lado direito.

“Independentemente de onde jogar, na direita ou na esquerda, o que quero é me doar ao máximo, ajudar a equipe. Na frente, perto do gol, qualquer posição está bom”, disse Valdívia. “Estou me dedicando, mesmo que os gols não venham, me sinto útil em dar o passe para o Aylon. Faço qualquer coisa para ajudar. O Nico López também tem faro de gol, aquele gol contra o Fortaleza foi importante para ele. Acho que nesse final de ano estou mais para servir do que pra fazer gol. Espero que possa ajudar os dois”, acrescentou.

