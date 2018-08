Columbia inaugura primeira loja no RS

A Columbia Sportswear Co., marca americana líder do segmento Outdoor, inaugura, no dia 10 de agosto, a partir das 18h30min, sua primeira branded store no Rio Grande do Sul. A loja está localizada dentro do único parque de neve do Brasil, o Snowland, em Gramado.

Na ocasião, os convidados serão recepcionados para um coquetel e para uma ação especial, na qual poderão experenciar a tecnologia de ponta dos produtos da marca internacional em atividades na Montanha de Neve do parque.

Na loja, o grupo terá, ainda, a oportunidade de conhecer a linha completa e exclusiva de roupas, calçados e acessórios Columbia. Desenvolvidos para todos os tipos de aventura na natureza, desde uma longa caminhada até esportes radicais na neve, além da coleção casual para curtir o frio com estilo, todos os itens são reconhecidos mundialmente pela excelência, da matéria-prima à produção, e testados por atletas em condições extremas. Por isso, os equipamentos Columbia são considerados pela marca “Tested Tough”, À Prova de Tudo.

Entre as inovações que serão comercializadas na branded store do Snowland, está a tecnologia Omni-HEAT™, cuja a propriedade térmica garante o aquecimento do corpo em condições extremas de frio até 20% mais rápido do que outros produtos. A tecnologia está sendo aplicada em jaquetas de isolamento térmico, baselayers, luvas, gorros e em alguns modelos de calçados.

Com mais de 70 anos de existência e presente em mais de 100 países, a Columbia segue como diretriz o slogan: “Está perfeito. Agora faça melhor”, repetido constantemente por sua presidente, Gert Boyle, que mostra a constante busca pela melhoria de seus produtos.

A abertura da primeira loja em solo gaúcho está alinhada ao plano estratégico da companhia em atender diretamente o consumidor brasileiro, que está motivado pela experiência do turismo na natureza. “A cultura do Sul do Brasil combina com a Columbia. Não somente pela questão do clima, mas também pelas atividades ao ar livre, junto ao meio ambiente, que fazem parte da cultura de toda a região”, explica Ronald Radomysler, sócio da Drastosa, distribuidora exclusiva da Columbia no país.

Além de Gramado, a previsão é inaugurar mais duas lojas no País: em Porto Alegre e em São Paulo. No Brasil, a marca também pode ser encontrada na branded store do Park Shopping Barigui, em Curitiba, no site www.columbiasportswear.com.br, em lojas especializadas em esportes de aventura e de inverno, lojas de artigos esportivos e multimarcas de moda.

