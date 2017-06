Funcionários do Ministério para Situações de Emergência da Ucrânia controlaram nesta terça-feira (13) uma situação em que se formou uma “coluna de fumaça” no terceiro reator da usina de Chernobyl, que em 1986 sofreu a maior catástrofe nuclear da história. Segundo a nota oficial, os níveis radioativos no reator número três e no complexo de Chernobyl não variaram.

